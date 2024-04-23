"مرسال" تشارك بـ31 قاطرة في القافلة السابعة لدعم غزة

شاركت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في القافلة السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثة والعلاجية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقالت هبة راشد، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مرسال في تصريحات اليوم، إن المؤسسة شاركت بـ31 قاطرة بتكلفة 50 مليون جنيه، ليصبح إجمالي شاحنات مرسال منذ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة 144 شاحنة بتكلفة أكثر من 230 مليون جنيه.

7 قاطرات مواد غذائية

وأوضح أحمد جبريل، رئيس قسم القوافل بمؤسسة مرسال، أن شاحنات مرسال في القافلة السابعة تضم 7 قاطرات مواد غذائية (عدد 7700 كرتونة) بإجمالي 310 عبوة غذائية، إلى جانب شاحنتين مياه معدنية و8 شاحنات أدوية ومستلزمات طبية وشاحنة بها مراتب و13 قاطرة تحتوي على ملابس وأحذية.

وأعلن التحالف الوطني اليوم عن انطلاق القافلة السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثة والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، وتضمنت أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طنًا من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات والملابس والبطاطين وأحذية والمياه المعدنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.