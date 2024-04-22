الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

انطلاق القافلة السابعة للتحالف الوطنى.. شريان المساعدات من مصر إلى غزة لا يتوقف

مساعدات
مساعدات

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الإثنين، عن انطلاق القافلة السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، والتي تتضمن أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر من 2985.044 طنًا من المواد الغذائية ومستلزمات طبية ومرو وخيام ومخدات وأحذية والمياه المعدنية وألبان الأطفال. 

وبحسب بيان للتحالف، تشمل القافلة، أكثر من 2215.2 طن من المواد الغذائية ونحو 97.5 طن من الأدوية، وأكثر من 65.4 طن من الخيام والمراتب والمخدات، بالإضافة لأكثر من 143 طنًا من الملابس والبطاطين وأكثر من 380 طنًا من المياه المعدنية. 

 

دعم الأشقاء

يُشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين.

 

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

التحالف الوطني الفلسطينيين غزة السيسي الشعب الفلسطيني

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