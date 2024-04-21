الأحد 21 أبريل 2024
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مصر

التحالف الوطنى يطلق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة إلى قطاع غزة

القافلة السادسة
القافلة السادسة إلى قطاع غزة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن استمرار إطلاق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة إلى قطاع غزة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد التحالف، عبر موقعه الإلكتروني، أن المرحلة الثالثة تضم أكثر من 74 قاطرة بها أكثر من 1490 طن مساعدات، مقسمة إلى 1286 طن مواد غذائية، 165 طن مياه معدانية، و9 أطنان مشروبات، بالإضافة إلى 30 طن ملابس وبطاطين.

وقال هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير- عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف ترجم توجيهات الدولة المصرية بضرورة دعم الأشقاء في قطاع غزة باستهداف تقديم مساعدات تلبي الاحتياجات الرئيسية لهم داخل قطاع غزة، موضحًا أنه تم إطلاق القافلة السادسة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الدعم الفوري والإغاثي للأشقاء في فلسطين، حيث تشارك صناع الخير في هذه القافلة بخمس شاحنات، بما يضم قرابة 75% طن ما بين مساعدات غذائية وبطاطين وملابس وبعض الأدوية.

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وقالت هبة راشد، المدير التنفيذى لمؤسسة «مرسال»، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن حجم المساعدات التي جرى إرسالها لقطاع غزة بلغ حتى الآن ١١٣ شاحنة، بتكلفة ١٨١ مليون جنيه.

وأضافت «هبة»: «القافلة السادسة التى جرى إطلاقها مؤخرًا شاركت فيها (مرسال) بـ١٣ شاحنة طبية، ضمت أدوية ومراتب ومستلزمات طبية ومياهًا معدنية، كما ضمت مواد غذائية، وبطاطين وملابس وأحذية ومشمعًا للأمطار».

وأوضحت أن المؤسسة مستمرة فى دعم الأشقاء فى فلسطين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحت مظلة التحالف الوطنى.

وقال اللواء ممدوح شعبان: «مصر قدمت بجانب هذه المساعدات، العديد من الخدمات الأخرى، منها رعاية مختلف المرضى الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية، فعلى سبيل المثال مستشفى الأقصر استقبل أكثر من ١٧٠ مريضًا بمرافقيهم، لأكثر من ٣٥ يومًا، وجرى تقديم الرعاية الطبية المجانية لهم ولذويهم».

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