عضو بالتحالف: تقديم مساعدات تلبى احتياجات أهالى غزة

قال هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير- عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف ترجم توجهيات الدولة المصرية بضرورة دعم الأشقاء في قطاع غزة باستهداف تقديم مساعدات تلبي الاحتياجات الرئيسية لهم داخل قطاع غزة، موضحا أنه تم إطلاق القافلة السادسة والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم الدعم الفوري والإغاثي للأشقاء في فلسطين، حيث تشارك صناع الخير في هذه القافلة بخمس شاحنات، بما يضم قرابة 75% طن ما بين مساعدات غذائية وبطاطين وملابس وبعض الأدوية.

وأضاف لـ"الدستور"، أنه تم تقسيم الاحتياجات إلى أربعة قطاعات أساسية وهي الطبية بتوفير أدوية الكانسر، ومستلزمات العمليات الجراحية والكسور والجروح، وأجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف وأيضا أدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، كذلك حفاضات الأطفال وكبار السن وأدوات العناية الشخصية.

أما بالنسبة لمحور المساعدات الغذائية، درس التحالف الاحتياجات الفعلية للأشقاء الفلسطينيين، حيث تم تقديم كراتين المواد الغذائية المختلفة، ومع تطور الاحداث ونزوح الآلاف من قطاع غزة، بدأ التحالف يفكر تكتيكيا في تغيير شكل المساعدات وخروجها من شكلها التقليدي وبدأ في تقديم مواد غذائية صالحة للأكل دون طهي، ومعلبات سريعة التحضير نظرا لصعوبة الطهي مع الوضع القائم في غزة وعدم سهولة أمور الحياة، بالإضافة إلى المياه المعدنية والألبان والعصائر.

أما المحور الثالث هو الاحتياجات المعيشية من بطاطين وملابس وغيرها، حيث تم تقديم أطنان من البطاطين خاصة مع برودة الطقس، بالإضافة إلى الأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

وأشار إلى أنه تم أيضا تقديم وجبات جاهزة للاشقاء الفلسطينيين طوال شهر رمضان.

وتابع فيما يخص صناع الخير فقد ساهمت في كافة قوافل التحالف بلا استثناء وشاركت في كل محاور الدعم ومنها الدعم الطبي، حيث قدمت أدوية ومضادات حيوية، كما قدمت 50 سريرا طبيا، وسيارتين إسعاف، كما شاركت بحوالي 300 طن المساعدات الغذائية والبطاطين والملابس من خلال 30 شاحنة التي أرسلتها المؤسسة.