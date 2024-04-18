بطاقة التضامن بوابة لكافة الخدمات.. تعرف على المزايا والإجراءات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة يقع على عاتقها الاهتمام بشريحة أشخاص ذوي الاعاقة، حيث يوجد ٨٠٥ هيىة تاهيلية منهم ٤٦ مركز تأهيل جاري العمل على تطويرهم بحيث يكون هناك غرفة مخصصة للتوحد والتاهيل الحسي، بالإضافة إلى إنشاء مركزين متخصصين للتوحد في بورسعيد ومطروح، علاوة على وجود مركز متخصص فى المطرية، و21 مركز فى قرى حياة كريمة و18 مركز تابع لاحدى الجمعيات لذلك جارى اعداد خريطة لمراكز التاهيل وخدمات ذوي الاعاقة على مستوى محافظات الجمهورية بالاعاقات المختلفة حتى تتمكن الاسر والامهات من الذهاب للاماكن التى تقدم خدمات لذويهم.



الاستعلام عن بطاقة الخدمات

أما عن الاستعلام عن بطاقة الخدمات، أشارت وزارة التضامن ان الى أنه يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات لتحديد قبول او رفض المستعلم من خلال الرابط التالي:-

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

حيث يقوم المستعلم بالدخول على موقع وزارة التضامن واخيار الاستعلام عن بطاقة الخدمات من خلال وضع الرقم القومي بايقونة البحث ثم الضغط لاظهار الاستحقاق من عدمه.

مميزات بطاقة الخدمات

وعن مميزات بطاقة الخدمات، أكدت الوزارة ان لها العديد من الخدمات لحاملها وهى:-

من حق الشخص الحاصل على البطاقة، الجمع بين معاشين، كما أن له الحق فى الحصول وظيفة حكومية وفقا لنسبة 5%، ايضا له الحق فى الكشف المجانى بالمستشفيات، ودمجه سواء التعليم الابتدائي أو الجامعي، بالاضافة الى حقه فى استخدام محطات مترو الانفاق والقطارات من خلال الكود الهندسي المخصص لإتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلنت الوزارة انه سيتم تطلاق حملة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومزايا استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، كما سيتم تدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة.