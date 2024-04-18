الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بطاقة التضامن بوابة لكافة الخدمات.. تعرف على المزايا والإجراءات

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة يقع على عاتقها الاهتمام بشريحة أشخاص ذوي الاعاقة، حيث يوجد ٨٠٥ هيىة تاهيلية منهم ٤٦ مركز تأهيل جاري العمل على تطويرهم بحيث يكون هناك غرفة مخصصة للتوحد والتاهيل الحسي، بالإضافة إلى إنشاء مركزين متخصصين للتوحد في بورسعيد ومطروح، علاوة على وجود مركز متخصص فى المطرية، و21 مركز فى قرى حياة كريمة و18 مركز تابع لاحدى الجمعيات لذلك جارى اعداد خريطة لمراكز التاهيل وخدمات ذوي الاعاقة على مستوى محافظات الجمهورية بالاعاقات المختلفة حتى تتمكن الاسر والامهات من الذهاب للاماكن التى تقدم خدمات لذويهم.
 

الاستعلام عن بطاقة الخدمات

أما عن الاستعلام عن بطاقة الخدمات، أشارت وزارة التضامن ان الى أنه يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات لتحديد قبول او رفض المستعلم من خلال الرابط التالي:-

 https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

حيث يقوم المستعلم بالدخول على موقع وزارة التضامن واخيار الاستعلام عن بطاقة الخدمات من خلال وضع الرقم القومي بايقونة البحث ثم الضغط لاظهار الاستحقاق من عدمه.

مميزات بطاقة الخدمات

وعن مميزات بطاقة الخدمات، أكدت الوزارة ان لها العديد من الخدمات لحاملها وهى:-

من حق الشخص الحاصل على البطاقة، الجمع بين معاشين، كما أن له الحق فى الحصول وظيفة حكومية  وفقا لنسبة 5%، ايضا له  الحق فى الكشف المجانى بالمستشفيات، ودمجه سواء التعليم الابتدائي أو الجامعي، بالاضافة الى حقه فى استخدام محطات مترو الانفاق والقطارات من خلال الكود الهندسي المخصص لإتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وزيرة التضامن: جارٍ إعداد خريطة لمراكز التأهيل على مستوى الجمهورية

 

وأعلنت الوزارة انه سيتم تطلاق حملة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومزايا استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، كما سيتم تدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أشخاص ذوي الإعاقة مركز متخصص محافظات الجمهورية

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: جارٍ إعداد خريطة لمراكز التأهيل على مستوى الجمهورية

التضامن تعلن فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات

عضو بالتحالف: تقديم مساعدات تلبى احتياجات أهالى غزة

"دعم بلا حدود".. "تحالف العمل الأهلى" يساند أهل غزة بـ9000 شاحنة مساعدات طبية وإغاثية

بتكلفة 181 مليون جنيه.. عضو بالتحالف يكشف حجم مساعداته لغزة

مصر والأمم المتحدة تطلقان شبكة إقليمية لتعزيز دور الشباب بمواجهة المخدرات

مسافة السكة.. شاحنات "صناع الخير" تعبر معبر رفح وصولًا إلى قطاع غزة

وزيرة التضامن تجتمع بقيادات الحماية الاجتماعية لمتابعة مشروع صكوك أضاحى

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل| تضاهى الترسانات العالمية.. الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة لصناعة اليخوت

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

قرار جديد بشأن دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

نبل يليق بنجم كبير.. أحمد عبد العزيز يعتذر لشاب ويوجه رسالة قوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين