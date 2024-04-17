بتكلفة 181 مليون جنيه.. عضو بالتحالف يكشف حجم مساعداته لغزة

كشفت هبة راشد، المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن حجم المساعدات التي تم ارسالها لقطاع غزة والتي وصلت إلى 113 شاحنة مساعدات بتكلفة 181 مليون جنيه.

وأكدت لـ"الدستور" أن القافلة السادسة التي تم إطلاقها أول أمس شاركت فيها مرسال بـ13 شاحنة طبية ضمت أدوية، ومراتب ومستلزمات طبية، ومياة معدنية، كما ضمت مواد غذائية، وبطاطين وألحفة وملابس وأحذية ومشمع للأمطار.

وأوضحت أن المؤسسة مستمرة في دعم الأشقاء في فلسطين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت مظلة التحالف الوطني.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن المجتمع المدني كان سباقا في إرسال القوافل والتريلات إلى غزة، وقدم كافة المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين، موضحا أن المساعدات المصرية التي تم إرسالها عبر معبر رفح بلغت حوالي 80% من حجم المساعدات، لافتا إلى أن المجتمع المصري بكافة طبقاته من منظمات ووزارات ومؤسسات قدم ملحمة في التسابق من أجل المشاركة في تقديم هذه المساعدات رغم الاوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأضاف لـ"الدستور"، أن مصر قدمت بجانب هذه المساعدات العديد من الخدمات الأخرى ومنها رعاية مختلف المرضى الفلسطينين في المستشفيات المصرية، فعلى سبيل المثال مستشفى الأقصر حيث استقبلت أكثر من 170 مريضا بمرافقيهم لأكثر من 35 يوما يتم تقديم الرعاية المجانية اللازمة لهم ولذويهم.

وأكد أن التحالف أطلق القافلة السادسة والتي تضم نحو 300 تريلة تضم البطاطين والمواد الغذائية والإغاثية والمياه والأدوية.

فيما قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية - عضو التحالف الوطني، إن التحالف وفقا لتوجيهات القيادة السياسية مستمر في تقديم المساعدات الإنسانية، والإغاثية والطبية لأبناء غزة بهدف تخفيف المعاناة عنهم، حيث شارك التحالف بنحو 250 قافلة وهو ما لايسبق عمله من قبل، موضحا أن مصر تلعب دورا مهما فى دعم القضية الفلسطينية ليس فقط خلال الأزمة الحالية، بل على مر السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرا مع الهلال الأحمر الفلسطني بهدف ضمان وصول المساعدات للمستحقين من أبناء الشعب الفلسطيني.