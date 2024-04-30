الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

الإعلام العبرى: أمر باجتياح رفح الفلسطينية حال رفض حماس "صفقة التبادل"

نتنياهو
نتنياهو

زعمت إذاعة ريشت بيت العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجّل العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مرتين على ضوء مفاوضات صفقة التبادل.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسئولون أمنيون، اليوم، أنه إذا لم يتم إحراز تقدم في مفاوضات الصفقة في الأيام المقبلة، فإن نتنياهو سيصدر أمرًا خاصًا باجتياح رفح الفلسطينية.

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السنوار "يتباطأ" في الرد 

والإثنين، أرجع مسئول إسرائيلي استعداد الاحتلال لدخول رفح الفلسطيننية إلى أن يحيي السنوار، قائد حركة حماس، لا يريد اتفاقًا مع إسرائيل.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسئول إسرائيلي أن السنوار يتباطأ في الرد على المقترح المطروح، وذلك وسط توقعات لدى الوسطاء بالوصول لاتفاق مع حماس هذه المرة، مؤكدًا: وافقنا على استعادة 33 محتجزًا لدى حماس بأول مرحلة.

ويتوقع الوفد الإسرائيلي أن يقدم زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، ردًا على عرضه الأخير بشأن اتفاق وقف إطلاق النار للرهائن خلال الـ48 ساعة المقبلة.

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وقال المصدر للصحيفة الإسرائيلية: "لقد أبدت إسرائيل استعدادها لتقديم تنازلات كبيرة للغاية فيما يتعلق بعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة".

وشدد المصدر على أنه في حال ردت حماس ردًا سلبيًا آخر، فمن المتوقع أن تختار إسرائيل عملًا "تدريجيًا ومنضبطًا" للتعامل مع ما تبقى من كتائب حماس في رفح، مشيرًا إلى أن "الحرب العنيفة في غزة تقترب من نهايتها، إسرائيل ترفع أعينها إلى الجبهة الشمالية".

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