الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"إكسترا نيوز": استقبال 34 مصابًا فلسطينيًا عبر معبر رفح اليوم

معبر رفح
معبر رفح

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، كريم رجب، استمرار الجهود المصرية؛ لاستقبال معبر رفح المصابين الفلسطينيين جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن المعبر استقبل اليوم 34 مصابًا فلسطينيًا، كما تم توزيع المصابين على مستشفيات شمال سيناء والمستشفيات الأخرى.

وأضاف أن الجهود الدبلوماسية والسياسية المصرية مستمرة، وهناك ثوابت مصرية يؤكد عليها المسئولون المصريون مرارًا وتكرارًا، وأهمها رفض التهجير القسري للفلسطينيين سواء إلى سيناء أو حتى إلى أي مكان آخر؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

مصر ترفض عملية الاجتياح البري لرفح الفلسطينية

وأشار إلى أن مصر ترفض عملية الاجتياح البري لرفح الفلسطينية، وحذرت منه المنظمات الأممية وكذلك منظمة أطباء بلا حدود والتي أكدت منذ ساعات أن هذا الاجتياح سيؤدي إلى كارثة إنسانية في ظل الأعداد الكبيرة من المرضى الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 350 ألف مريض بأمراض مزمنة، فضلًا عن الحصيلة الكبيرة من المصابين والجرحى التي تتجاوز 77 ألف مصاب.

معبر رفح مصر المصابين الفلسطينيين غزة قطاع غزة اكسترا نيوز

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