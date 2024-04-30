الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فنزويلا: ندين قمع الشباب الأمريكي المندد بالإبادة الجماعية في غزة

رئيس فنزويلا
رئيس فنزويلا

أدان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، قمع الأمن الأمريكي للشباب الذين خرجوا في الجامعات الأمريكية للتنديد بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

ودعا مادورو الشباب حول العالم إلى الخروج إلى الشوارع وأن يدينوا الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

txt

السلطات الأمريكية تعتقل مئات الطلاب لرفضهم حرب غزة.. والاحتجاجات تشعل الجامعات

وتابع مادورو "احترامنا المطلق لشباب الولايات المتحدة".

كما استنكر رئيس فنزويلا وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهم بالنازيين وهم يستحقون الاحترام في كفاحهم من أجل السلام.

txt

قطر ترد على اتهامها بدعم المظاهرات المناهضة لإسرائيل فى الجامعات الأمريكية ماليًا

فشل محادثات الطلاب المؤيدين لغزة 

وسبق،  وأعلنت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق، فشل المحادثات مع المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الذين بدأوا ينصبون خياما في حرم الجامعة قبل أسبوعين، وحثتهم على إنهاء احتجاجهم طوعا دون أن تذكر ما سيحدث إن لم يفعلوا ذلك.

وقالت نعمت، التي تعرضت إدارتها لانتقادات من جانب لجنة المراقبة في الجامعة يوم الجمعة بسبب طريقة ردها على الاحتجاجات، في بيان، إن منظمي الاحتجاج والقادة الأكاديميين لم يتوصلوا لاتفاق من شأنه كسر الجمود فيما يتعلق بالاعتصام في الخيام.

وتقول الإدارة إن الاعتصام بالخيام يخالف قواعد الجامعة.

وأضافت نعمت في البيان أن جامعة كولومبيا لن تسحب استثماراتها في الأصول التي تدعم الجيش الإسرائيلي، وهو مطلب رئيسي للمحتجين، لكنها عرضت الاستثمار في الصحة والتعليم في غزة وتحسين الشفافية بخصوص الممتلكات الاستثمارية المباشرة التابعة للجامعة.

ويرفض المتظاهرون إنهاء الاعتصام قبل تلبية ثلاثة مطالب، سحب الاستثمارات والشفافية فيما يتعلق بالشئون المالية للجامعة والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين خضعوا لإجراءات تأديبية بسبب دورهم في الاحتجاجات.

وانتقد عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومراقبين من خارج الجامعة نعمت بسبب استدعائها شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي لإنهاء الاعتصام، وهو ما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 شخص.

رئيس فنزويلا الأمن الأمريكي الإبادة الجماعية الفلسطينيين الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة

مواد متعلقة

كتائب القسام: أوقعنا قوة صهيونية في كمين ألغام وسط قطاع غزة

"الأورومتوسطي" يطالب المجتمع الدولي بدعم الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال لقيادات إسرائيل

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

نتنياهو قلق من احتمال إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لمسؤولين سياسيين وأمنيين

استغرقت 10 دقائق.. تفاصيل اتصال هاتفى بين بايدن ونتنياهو بشأن عملية رفح

إسرائيل تنقل جنودها لعدد من المستشفيات عقب قصف القسام محور نتساريم

بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة

قبيل زيارة القاهرة.. هنية يبحث مع أعضاء النواب الأردنى التطورات المتعلقة بالحرب

الأكثر قراءة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

الكليات المطلوبة فى وظيفة معلم مساعد لعام 2024

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

إجازات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق