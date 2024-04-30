فنزويلا: ندين قمع الشباب الأمريكي المندد بالإبادة الجماعية في غزة

أدان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، قمع الأمن الأمريكي للشباب الذين خرجوا في الجامعات الأمريكية للتنديد بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

ودعا مادورو الشباب حول العالم إلى الخروج إلى الشوارع وأن يدينوا الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع مادورو "احترامنا المطلق لشباب الولايات المتحدة".

كما استنكر رئيس فنزويلا وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهم بالنازيين وهم يستحقون الاحترام في كفاحهم من أجل السلام.

فشل محادثات الطلاب المؤيدين لغزة

وسبق، وأعلنت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق، فشل المحادثات مع المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الذين بدأوا ينصبون خياما في حرم الجامعة قبل أسبوعين، وحثتهم على إنهاء احتجاجهم طوعا دون أن تذكر ما سيحدث إن لم يفعلوا ذلك.

وقالت نعمت، التي تعرضت إدارتها لانتقادات من جانب لجنة المراقبة في الجامعة يوم الجمعة بسبب طريقة ردها على الاحتجاجات، في بيان، إن منظمي الاحتجاج والقادة الأكاديميين لم يتوصلوا لاتفاق من شأنه كسر الجمود فيما يتعلق بالاعتصام في الخيام.

وتقول الإدارة إن الاعتصام بالخيام يخالف قواعد الجامعة.

وأضافت نعمت في البيان أن جامعة كولومبيا لن تسحب استثماراتها في الأصول التي تدعم الجيش الإسرائيلي، وهو مطلب رئيسي للمحتجين، لكنها عرضت الاستثمار في الصحة والتعليم في غزة وتحسين الشفافية بخصوص الممتلكات الاستثمارية المباشرة التابعة للجامعة.

ويرفض المتظاهرون إنهاء الاعتصام قبل تلبية ثلاثة مطالب، سحب الاستثمارات والشفافية فيما يتعلق بالشئون المالية للجامعة والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين خضعوا لإجراءات تأديبية بسبب دورهم في الاحتجاجات.

وانتقد عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومراقبين من خارج الجامعة نعمت بسبب استدعائها شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي لإنهاء الاعتصام، وهو ما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 شخص.