الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخصين سقطت عليهما الرمال أثناء التنقيب عن آثار بالبحيرة

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

شهدت قرية يوسف الصديق التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، الإثنين، واقعة مؤسفة، حيث لقي شخصين مصرعهما نتيجة سقوط أعمال الحفر عليهما، أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة وادي النطرون، يفيد بوفاة شخصين نتيجة سقوط أعمال الحفر عليهما، أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة وادي النطرون، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار، سقط عليهما الرمال وانهدم عليهما المكان، وجار استخراج الجثتين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

قرية يوسف الصديق وادى النطرون محافظة البحيرة التنقيب عن الآثار شرطة وادي النطرون

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