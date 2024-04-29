الإثنين 29 أبريل 2024
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عماد الدين حسين: الحرب على رفح الفلسطينية ليست وشيكة (فيديو)

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الحرب على رفح الفلسطينية ليست وشيكة، وأن هناك مؤشرات إيجابية خرجت من القاهرة خلال الأيام الماضية، وتحدث طرفا الصراع بصورة إيجابية، وبالتالي هناك سباق بين جهود مصر لوقف الحرب والبحث عن هدنة، وبين الجهود الإسرائيلية وتصعيد اليمن المتطرف الضاغط للذهاب إلى رفح.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الرد الذي ستقدمه حركة حماس قد يكون علامة فارقة نحو التهدئة، وأكد أن هناك توافقًا تامًا في الأهداف الجوهرية بين أمريكا وإسرائيل، وأن هناك بعض الخلافات في تنفيذ تلك الأهداف، وأشار إلى أن العلاقة الجوهرية بين البلدين مازالت ثابتة، وأن هناك خلافًا في التفاصيل وفي الوصول للأهداف.

وفي ختام حديثه، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تريد من إسرائيل أن تقدم خطة مضمونة للدخول إلى رفح الفلسطينية، وأن هناك اتفاقًا بين البلدين في استخدام قضية رفح كورقة ضغط على حماس للوصول لاتفاق يحقق نتنياهو انتصارًا من خلاله.

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