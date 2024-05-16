الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط سيارة محملة بالزيت على الطريق الإقليمي بالمنوفية

صورة أرشيفية من
صورة أرشيفية من موقع الحادث

شهد الطريق الإقليمي بالمنوفية سقوط حمولة سيارة نقل محملة بالزيت على الطريق، بعد تصادم سيارة تريلا معها من الخلف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وكان قد تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بورود بلاغ تصادم مروع على الطريق الإقليمي، لسيارة وتريلا أدى إلى سقوط سيارة محملة بالزيت على الطريق.


على الفور دفعت مديرية أمن المنوفية بقوة أمنية من مركز شرطة الباجور وعناصر المرور لمعاينة الحادث، كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الباجور بمعداتها لرفع آثار الحادث.

محافظة المنوفية حادث مروع سقوط طياره محمله بالزيت الطريق الإقليمي تصادم تريلا بسياره

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