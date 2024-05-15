البنك الأهلي المتحد مصر يفتتح أحدث فروعه "شبين الكوم" بمحافظة المنوفية

افتتح البنك الأهلي المتحد – مصر، أحدث فروعه بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، لتصل شبكة فروع البنك إلى 43 فرعًا منتشرة في أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الصدد؛ قالت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلي المتحد- مصر "إن افتتاح فرعنا الجديد بشبين الكوم يمثل إضافة جديدة ينضم بها الفرع لشبكة فروعنا فى إطار جهود البنك المتواصلة وخططه الرامية في نمو قاعدة عملائه، مؤكدة أن التزامنا تجاه عملائنا هو ما يدفعنا دومًا إلى التركيز على التوسع في المحافظات والمناطق الاقتصادية الهامة، مع الإستمرار فى التوسع على مستوى الخدمات المُقدمة، بما يساهم في تعزيز ونشر فكر الشمول المالي عبر إطلاق باقة متنوعة من المنتجات التمويلية والادخارية المتنوعة.

وأكدت "صادق" أن المجموعة تنظر إلى السوق المصرية كونها أحد الأسواق الهامة لما تمتلكه من مقومات عديدة للنمو؛ حيث التعداد السكاني الكبير، والتنوع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعزز خطط البنك التوسعية وتواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم.

ومن جانبه أوضح محمد عاصم النائب الاول للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد – مصر إنه تم تصميم الفرع الجديد وفقًا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميًا، وتزويد الفرع بكافة الإمكانيات التى تمنح عملاء البنك تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل سهولة ويسر، مع الحفاظ على ترسيخ هوية البنك واستراتيجيته الرامية إلى وضع العميل في المقام الأول.

وتحظي مدينه شبين الكوم بأنشطة اقتصاديه وشرائح عملاء متنوعة مما يؤكد علي أهميتها النوعية للاقتصاد المصري ويتوافق مع استراتيجيه البنك