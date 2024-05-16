بعد إعلان برواس حسين إصابتها به.. أبرز المعلومات عن سرطان الأمعاء

تصدرت المطربة برواس حسين، نجمة البرنامج الشهير آراب أيدول، تريند البحث عبر موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك فور إعلانها عن إصابتها بمرض سرطان الأمعاء.

وشاركت المطربة برواس حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام" قائلة “أنا دايمًا راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب لنا، نعم أني أحارب مرض الخبيث (سرطان الأمعاء) حاليا في مرحلة العلاج، الحمد لله والشكر على كل شي.. ادعولي بالشفاء.. الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى”.

بعد إعلان برواس حسين إصابتها به.. ما لا تعرفه عن سرطان الأمعاء؟

ونالت المطربة العراقية الكردية برواس حسين، شهرتها عقب مشاركتها في برنامج "أراب أيدول"، وتقديمها أغاني أم كلثوم، ومحمد منير.

بعد إعلان برواس حسين إصابتها به.. ما لا تعرفه عن سرطان الأمعاء؟

وفي السطور التالية، نستعرض عوامل الخطورة التي تزيد فرص الإصابة بـسرطان الأمعاء الدقيقة، وأسباب الإصابة وفقًا لموقع "Hindustan times"، إليكم التفاصيل.

عوامل الخطورة التي تزيد فرص الإصابة بسرطان الأمعاء الدقيقة

1 - اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة أو الحيوانية.

2 - مرض حساسية القمح وهو عدم القدرة على هضم مادة الجلوتين.

3 - مرض كرون وهو مرض التهابي يصيب الأمعاء الدقيقة والغليظة.

أعراض سرطان الأمعاء الدقيقة

1 - وجود كتلة في البطن.

2 - وجود دم في البراز.

3 - فقدان الوزن دون سبب.

4 - الشعور بألم أو تشنجات في البطن.

أسباب الإصابة بسرطان الأمعاء الدقيقة

1 - التقدم في العمر: حوالي 9 من بين 10 حالات من سرطان الأمعاء تحدث عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

2 - النظام الغذائي: يمكن للنظام الغذائي غير الصحي الذي يعتمد على اللحوم المصنعة وانخفاض الألياف أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

3 - زيادة الوزن: سرطان الأمعاء أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة المفرطة.

4 - النشاط الرياضي: عدم ممارسة التمارين الرياضية والكسل يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

5 - العادات غير الصحية: شرب الكحول والتدخين يزيد من فرصة الإصابة بسرطان الأمعاء.