الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إعلان برواس حسين إصابتها به.. أبرز المعلومات عن سرطان الأمعاء

برواس حسين
برواس حسين

تصدرت المطربة برواس حسين، نجمة البرنامج الشهير آراب أيدول، تريند البحث عبر موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك فور إعلانها عن إصابتها بمرض سرطان الأمعاء.

وشاركت المطربة برواس حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام" قائلة “أنا دايمًا راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب لنا، نعم أني أحارب مرض الخبيث (سرطان الأمعاء) حاليا في مرحلة العلاج، الحمد لله والشكر على كل شي.. ادعولي بالشفاء.. الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى”.

بعد إعلان برواس حسين إصابتها به.. ما لا تعرفه عن سرطان الأمعاء؟
txt

بعد اكتشاف لقاح معالج.. أبرز أعراض وأسباب الإصابة بمرض سرطان الأمعاء

ونالت المطربة العراقية الكردية برواس حسين، شهرتها عقب مشاركتها في برنامج "أراب أيدول"، وتقديمها أغاني أم كلثوم، ومحمد منير.

بعد إعلان برواس حسين إصابتها به.. ما لا تعرفه عن سرطان الأمعاء؟

 وفي السطور التالية، نستعرض عوامل الخطورة التي تزيد فرص الإصابة بـسرطان الأمعاء الدقيقة، وأسباب الإصابة وفقًا لموقع "Hindustan times"، إليكم التفاصيل.

عوامل الخطورة التي تزيد فرص الإصابة بسرطان الأمعاء الدقيقة

1 - اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة أو الحيوانية.
2 - مرض حساسية القمح وهو عدم القدرة على هضم مادة الجلوتين.
3 - مرض كرون وهو مرض التهابي يصيب الأمعاء الدقيقة والغليظة.

أعراض سرطان الأمعاء الدقيقة

1 - وجود كتلة في البطن.
2 - وجود دم في البراز.
3 - فقدان الوزن دون سبب.
4 - الشعور بألم أو تشنجات في البطن.

أسباب الإصابة بسرطان الأمعاء الدقيقة

1 - التقدم في العمر: حوالي 9 من بين 10 حالات من سرطان الأمعاء تحدث عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

2 - النظام الغذائي: يمكن للنظام الغذائي غير الصحي الذي يعتمد على اللحوم المصنعة وانخفاض الألياف أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

3 -  زيادة الوزن: سرطان الأمعاء أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة المفرطة.

4 - النشاط الرياضي: عدم ممارسة التمارين الرياضية والكسل يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

5 - العادات غير الصحية: شرب الكحول والتدخين يزيد من فرصة الإصابة بسرطان الأمعاء.

برواس حسين المطربة برواس حسين سرطان الامعاء الكردية برواس حسين سرطان الأمعاء الدقيقة أعراض سرطان الأمعاء

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|الأهلى يستعد لمواجهة الترجى وإسرائيل تصف الأمم المتحدة بـ"الإرهابية"

في عيد ميلاد "أصاله".. أنثى الثور العاشقة وصاحبة الذوق الرفيع

بعد واقعتى حبيبة الشماع وفتاة التجمع.. كيف تحمين نفسك من مخاطر "النقل الذكى"؟

آثار جانبية لنظام الكيتو الغذائي.. أعرف السبب

بعد وفاة التيك توكر جوان الخطيبي.. كيف تتجنب الأزمة القلبية المفاجئة؟

الأرصاد: حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 مايو حار صباحًا مائل للبرودة ليلًا

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2024 للمواد المتبقية

فوبيا الزواج.. الوجه الأخر للنجم كريم قاسم يقوده لتصدر «التريند»

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل| 53 ألف مشجع لمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

"عقب سيجارة" وراء حريق بالقرب من المنطقة الأزهرية فى سموحة بالإسكندرية

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

متى موعد رأس السنة الهجرية؟.. تعرف على تاريخ اليوم الهجري

خطة قادت إلى إنجازات.. جهود وزارة الصحة في الترصد الوبائي للأمراض المعدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

الولايات المتحدة تكمل إنشاء رصيف عائم لتوصيل المساعدات إلى غزة

اليوم 223 للعدوان.. القصف الإسرائيلى متواصل بكل مناطق غزة وتوقف معظم المستشفيات

"الجارديان": تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى تعكس الإحباط من سياسة نتنياهو