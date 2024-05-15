آثار جانبية لنظام الكيتو الغذائي.. أعرف السبب

يعد دايت الكيتو من أكثر الأنظمة الغذائية التي يعتمد عليها الكثيرون لإنقاص الوزن بشكل أسرع، وعلى الرغم من أن طريقة تناول هذا الطعام قد تساعدك على إنقاص الوزن، إلا أن بعض الآثار الجانبية والمضاعفات لنظام الكيتو الغذائي يمكن أن تشمل الإسهال أو نقص المعادن أوانخفاض الأداء الرياضي.

ووفقًا لموقع "Hindustan times"، فأن نظام الكيتو الغذائي غني بالدهون ويتعرض أتباعه لخطر تناول كثير من اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، وإليكم أبرز الآثار الجانبية:

آثار جانبية لنظام الكيتو الغذائي

الجفاف

هذا النوع من النظام الغذائي يمكن أن يتسبب في فقدان الأفراد للماء قبل فقدان الدهون، ونتيجة لذلك، فإن أحد الآثار الجانبية المبكرة المحتملة للنظام الغذائي الكيتو هو الجفاف، ويحدث عندما يفقد الجسم الكثير من السوائل وعندما تصاب بالجفاف، تفقد سوائل أكثر مما تتناوله. يمكن أن تشمل بعض أعراض الجفاف ما يلي:

1 - تغيرات في البول، مثل لون البول الداكن

2 - دوخة

3 - فم جاف

4 - زيادة العطش

5 - التعب

مشاكل الجهاز الهضمي

الآثار الجانبية الشائعة لنظام الكيتو الغذائي هي مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو الإسهال أو الغثيان أو القيء ومن بين هذه المشاكل، يحدث الإسهال بشكل متكرر أكثر، ربما بسبب صعوبة امتصاص الجسم للمحتوى العالي من الدهون في الأطعمة التي تشكل جزءًا من النظام الغذائي.

حصوات الكلى

يمكن أن يؤدي نظام الكيتو الغذائي إلى حصوات الكلى، والمواد المعدنية في الكليتين، وجدت إحدى المراجعات أن حصوات الكلى من المرجح أن تحدث لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض الكلى بعد اتباع نظام الكيتو، بسبب التركيز على الأطعمة ذات المصدر الحيواني والأطعمة الغنية بالدهون.

نقص الفيتامينات والمعادن

قد يتم الحد من العديد من الفواكه والخضروات أو التخلص منها للحفاظ على انخفاض تناول الكربوهيدرات في نظام الكيتو الغذائي وقد يؤدي القيام بذلك إلى انخفاض تناول العناصر الغذائية المهمة مثل:

الكالسيوم

الفيبر

حديد

المغنيسيوم

البوتاسيوم

الفيتامينات المختلفة

على وجه التحديد، قد يفقد الشخص الذي يستخدم نظام الكيتو الغذائي أيضًا حمض الفوليك والثيامين بالإضافة إلى الفيتامينات A وB6 وB12 وC وE وK وهذه الفيتامينات وغيرها ضرورية لوظائف الجسم والنمو المتعلق بالعظام واللثة والعظام، وخلايا الدم الحمراء، وأكثر من ذلك.