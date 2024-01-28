بعد اكتشاف لقاح معالج.. أبرز أعراض وأسباب الإصابة بمرض سرطان الأمعاء

يعد سرطان الأمعاء من ضمن السرطانات الشائعة والمنتشرة حول العالم، ويطلق عليه أحيانًا بسرطان القولون أو المستقيم.

وكشف أطباء هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS بتجربة لقاح بدائي لمحاربة سرطان الأمعاء، وتقوم مؤسسة Royal Surrey NHS Foundation Trust بتجربة لقاح للتغلب على سرطان الأمعاء، مؤكدة أن اللقاح سيكون جاهز خلال عامين، وفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ووفقًا لموقع "very well health"، نرصد لكم عوامل الخطورة التي تزيد فرص الإصابة بـ سرطان الأمعاء الدقيقة، وابرز الأعراض البدائية.

عوامل الخطورة التي تزيد فرص الإصابة بـ سرطان الأمعاء الدقيقة

1 - اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة أو الحيوانية.

2 - مرض حساسية القمح وهو عدم القدرة على هضم مادة الجلوتين.

3 - مرض كرون وهو مرض التهابي يصيب الأمعاء الدقيقة والغليظة.

أعراض سرطان الأمعاء الدقيقة

1 - وجود كتلة في البطن.

2 - وجود دم في البراز.

3 - فقدان الوزن دون سبب.

4 - الشعور بألم أو تشنجات في البطن.

أسباب الإصابة بـ سرطان الأمعاء الدقيقة

1 - العمر: حوالي 9 من بين 10 حالات من سرطان الأمعاء تحدث عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

2 - النظام الغذائي: يمكن للنظام الغذائي غير الصحي الذي يعتمد على اللحوم المصنعة وانخفاض الألياف أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

3 - الوزن: سرطان الأمعاء أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة المفرطة.

4 - النشاط الرياضي: عدم ممارسة التمارين الرياضية والكسل يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

5 - العادات الغير الصحية: شرب الكحول والتدخين يزيد من فرصة الإصابة بسرطان الأمعاء.

فحوصات تشخيص سرطان الأمعاء الدقيقة

1 - حقنة الباريوم (صورة أشعة سينيّة خاصّة بالأمعاء).

2 - فحص الدم الخفي في البراز.

3 - فحص المستضد السرطاني المضغي.

4 - فحص وظائف الكبد.

5 - التصوير المقطعي أو الرنين المغناطيسي للصدر والبطن والحوض للكشف عن انتشار السرطان.