يُعد انتفاخ الوجه المفاجئ من الأمراض الشائعة التي تصيب الكبير والصغير دون معرفة الأسباب الصحية وراء هذه الحالة.

ووفقًا لموقع "very well health"، يحدث انتفاخ الوجه المفاجئ بسبب تراكم السوائل في أنسجة الوجه، وقد يشمل أيضًا الوجه والذراعين، وحفاظًا على صحتك وصحة أسرتك نرصد لكم في هذا التقرير أسباب انتفاخ الوجه المفاجئ وطرق العلاج المنزلية، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

نعرض لكم أسباب انتفاخ الوجه المفاجئ والعلاج، ويمكنك القيام بالعديد من الأمور منزليًا للتخفيف من تورم الوجه، عن طريق العديد من الأمور، مثل:

تعرف على اسباب انتفاخ الوجه المفاجئ وطرق العلاج المنزلية

1 - وضع كمادات الماء الباردة للتخفيف من شدة التورم.

2 - رفع الرأس عن مستوى الجسم بدرجة أكبر، مما يخفف من شدة التورم.

3 - تحتاج إلى زيارة الطبيب لإعطائك الدواء المناسب في حال المعاناة من انتفاخ الوجه المفاجئ.

أسباب انتفاخ الوجه المفاجئ

هناك الكثير من الأسباب الصحية التي تعمل على الإصابة بـ انتفاخ الوجه المفاجئ، إليكم أبرزهم في السطور التالية:

1 - الحساسية المفرطة والتي تعد من أخطر أسباب انتفاخ الوجه المفاجئ.

2 - الإصابة بحساسية الأكل من نوع معين من الطعام أو الدواء، بالإضافة إلى لدغات الحشرات، وينتج عن ذلك انتفاخ في طبقات الجلد الداخلية في الوجه.

3 - كسر في الأنف وتتسبب هذه الإصابة في حدوث انتفاخ بالجلد حول الأنف، ولا يحتاج هذا الانتفاخ عادة إلى علاج، ونكتفي بإعطاء بعض المسكنات.

4 - التحسس من بعض الأدوية وينتج عنها انتفاخ كنوع من التحسس من بعض المواد التي تتكون منها الأدوية وليس كعرض جانبي، ومن الممكن أن تكون الحساسية خطيرة بما يتطلب الإسعاف الفوري.