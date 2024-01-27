أثارت الجدل.. أخر تصريحات هشام سليم قبل رحيله

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا في 22 سبتمبر عام 2022 عن عمر يناهز الـ 64 إثر إصابته بسرطان الرئة.

و الفنان الراحل هشام سليم، من ضمن النجوم الذين أضافوا الكثير لعالم السينما، وقدم خلال مسرته المهنية العديد من الأعمال الفنية التي نالت إعجاب الجماهير، واستطاع “هشام سليم” تحقيق نجومية كبيرة منذ نعومة أظافرة بسبب موهبته الجبارة والمميزة.

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد هشام سليم، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير أبرز التصريحات التى صرح بها هشام سليم في لحظاته الأخيرة قبل وفاته، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

في ذكراه.. آخر تصريحات في حياة هشام سليم أثارت الجدل

بالرغم من عدم ظهور هشام سليم في العديد من اللقاءات التليفزيونية إلا أنه أثار الجدل عقب ظهوره وأعلن عن تفاصيل توتر علاقته مع أولادة.

كشف الفنان هشام سليم عن تفاصيل علاقته بأبنائه التي كانت متوترة بشكل كبير حينما كانوا أطفال، لكن العلاقة تغيرت بعد أن كبر الأولاد، موضحًا أنَّ هذا التوتّر كان سببه العادات التي كان يزرعها الأول في أبنائه، وهو ما كان يرفضه الأبناء.

في ذكراه.. آخر تصريحات في حياة هشام سليم أثارت الجدل

وقال سليم في في لقاء تلفزيوني، عن علاقته بأبنائه: «أولادي بيحبوني الآن.. يمكن مكنوش بيحبوني زمان، لكن لما كبروا وعرفوني حبوني أكتر، وكانوا الأول مش بيحبوني عشان كنت بحاول أربي فيهم حاجات وأفهمهم على عادات قديمة بس مكنوش فهمنها ولما كبروا فهموها».

في ذكراه.. آخر تصريحات في حياة هشام سليم أثارت الجدل

أما عن علاقته مع والده، قال هشام سليم بأحد البرامج التليفزيونية: “والدي كان يرى الفن مثل كرة القدم من الممكن أن يغدر بصاحبه وفي البداية كان يعارض دخولي مجال الفن وبعد فترة اقتنع والشيء الوحيد الذي حذرني منه والدي هو الغرور”.