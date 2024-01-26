الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر 2024

يرصد "الدستور" في تقريره اليومي سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في تحديث يومي، وأسعار العملات في مصر اليوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

سعر الدولار اليوم يستقر عند 30.85 جنيه للشراء، وبلغ 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار بنك CIB

ثبت سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، وسعر البيع بلغ 30.95 جنيه.

سعر الدولار بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، وسجل للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار بنك HSBC

يواصل سعر الدولار اليوم الاستقرار مسجلا 30.85 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-1-2024

 

سعر الدولار البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، وسجل سعر 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، وسجل سعر 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 

سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر البيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر البيع: 30.85 جنيه.

اسعار العملات في مصر اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.35 جنيه للشراء، 33.72 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.98 جنيه للشراء، 39.40 جنيه للبيع.

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.32 جنيها للشراء، و100.35 جنيه للبيع.

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