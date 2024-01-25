موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 من الأكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الماضية، ويستعد عشاق القراءة لزيارة معرض الكتاب لشراء الكتب والتجول بالمعرض، الذي من المقرر انطلاق فعالياته اليوم الخميس 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وخطوات حجز التذاكر في المعرض

ويبحث محبو القراءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع “جوجل” عن موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، للذهاب وشراء الكتب وتقضية وقت ممتع في المعرض مع الأهل والأصدقاء.

وتزامنًا مع افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل ومعلومات يجب أن تعرفها عن معرض الكتاب قبل الذهاب وشراء الكتب، وإليكم التفاصيل الكاملة على هذا النحو في السطور التالية:

موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

تفتتح الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتبدأ فعاليات المعرض في استقبال الزوار من اليوم الخميس 25 يناير، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يذكر أن المعرض يأتي بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة ونصون الكلمة).

موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

خطوات حجز التذاكر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

1 - قم بزيارة موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

2 - انقر على خيار شراء التذكرة.

3 - قم بإدخال رقم هاتفك المحمول.

4 - يمكنك تحديد عدد الأشخاص الذين ستقوم بحجز التذاكر لهم.

5 - حدد طريقة الدفع المناسبة لك لاستكمال عملية حجز التذكرة.

موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

خطوط مواصلات معرض الكتاب

تم توفير 8 أتوبيسات من منطقة النزهة الجديدة ويكون خط سيرهم منطقة النزهة الجديدة - ميدان الحجاز - السبع عمارات - مكرم عبيد - مصطفى النحاس - المنهل - الرفاء والأمل - معرض القاهرة الدولى للكتاب.

بالإضافة إلى توفير 7 أتوبيسات من منطقة الأميرية ويكون خط سيرهم منطقة الأميرية - ميدان المطرية - الحلمية - كلية بنات عين شمس - ميدان الشهيد هشام بركات - الحي السابع - حي السفارات - معرض القاهرة الدولى للكتاب.