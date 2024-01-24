الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل انطلاقه غدًا.. تعرف على خطوط أتوبيسات معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يبحث العديد من المواطنين عن خطوط معرض الكتاب الذي سيستقبل الزوار غدًا الخميس الموافق 25 يناير وذلك عقب افتتاحه اليوم الأربعاء. 

حيث يفتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، بشكل رسمي، اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، على أن يبدأ المعرض فتح أبوابه للجمهور بداية من الغد.

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وفى هذا السياق ترصد الدستور خطوط الأتوبيسات فى معرض الكتاب 

 

1 ــ الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سيارات

عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

2 ــ الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات

دوران شبرا- ش شبرا- أحمد حلمي- ش رمسيس- عباسية- نادي السكة- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

3 ــ الخط رقم (3) النزهة الجديدة (8) سيارات

النزهة الجديدة- ميدان الحجاز- السبع عمارات- مكرم عبيد- مصطفى النحاس- المنهل- الوفاء والأمل- معرض الكتاب.

4 ــ الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات

الأميرية- ميدان المطرية- الحلمية- كلية بنات عين الشمس- ميدان الشهيد هشام بركات- الحي السابع- حي السفارات- معرض الكتاب.

5 ــ الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات

ميدان الجيزة- جامعة القاهرة- قصر العيني- السيدة عائشة- الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض الكتاب.

6 ــ الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات

صقر قريش- كارفور المعادي- نادي وادي دجلة- الطريق الدائري- محور المشير- معرض الكتاب.

7 ــ الخط رقم (7) المظلات (8) سيارات

المظلات- سراي القبة- روكسي- السبع عمارات- الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المشير- معرض الكتاب.

هناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب، وهي:

8 ـ عبد المنعم رياض- معرض الكتاب- الجامعة الأمريكية

9 ــ  أحمد حلمي- معرض الكتاب- التجمع الثالث.

10 -بولاق الدكرور- معرض الكتاب- التجمع الثالث.

11 - شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب- التجمع الثالث.

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