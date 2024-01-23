الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما زال على قيد الحياة.. ما لا تعرفه عن العامري فاروق بعد شائعة وفاته

العامرى فاروق
العامرى فاروق

تصدّر العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، وزير الرياضة الأسبق، محركات البحث على جوجل عقب شائعة وفاته حيث تعرض العامري لأزمة صحية مفاجئة في نوفمبر الماضي بعدما شعر بتعب وإعياء أعقبه تعرضه للإغماء وفقدان الوعي أثناء تواجده داخل مقر الأهلي بالجزيرة.

وكشف شقيقه خالد العامري حقيقة الحالة الصحية عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: "دى حاجة مش بتستخبى، أخى مازال على قيد الحياة إذا حدث شيء إحنا أخواته أول ناس هتعلن.. إزاى الناس تعلن وفاته وهو لازال على قيد الحياة".

وحرص رموز الكرة المصرية على دعم ومساندة العامري فاروق وأسرته إثر الأزمة الأليمة التي تعرض لها، وكان على رأسهم د.أشرف صبحي وزير الرياضة وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك.

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فى السياق، ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن العامري فاروق:

_ أحد أبرز الرموز داخل الأهلي عبر تاريخه، وواحد من المخلصين الذين خدموا القلعة الحمراء في أكثر من منصب على رأسهم عضوية مجلس إدارة النادي.

_ شغل منصب وزير الرياضة في الفترة من 2 أغسطس 2012 وحتى 2 يوليو 2013.

_نال جائزة رائد من رواد التعليم الخاص 2004 من وزارة التربية والتعليم.

_رجل أعمال وشخصية سياسية ورياضية بارزة، ومن عائلة تنتمي للنادي الأهلي.

_ أحد كبار المستثمرين في مصر في مجال التعليم، حيث يمتلك مدارس لغات ودار نشر وتوزيع.

- حصل على جائزة الإبداع والتميز (الجائزة الذهبية) في مصر يناير 2002 من وزارة الثقافة، وجائزة أحسن ناشر كتاب علمى وجامعى لعامى 2000-2001.

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