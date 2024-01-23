الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ هندسة بترول: مصر رائدة فى تنويع مصادرها بالطاقة منذ عام 2015

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنه مع كل إنجاز جديد تحققه مصر في مجال الطاقة، هو استعادة لذاكرة النجاح في هذا المجال.

وأضاف "أبوالعلا"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتم توفير 3 مليارات دولار سنويًا.

وأشار أستاذ هندسة البترول، إلى أن مصر رائدة في تنويع مصادرها في الطاقة، منذ عام 2015، حيث يأتي مشروع الضبعة النووية في إطار استراتيجية مصر التنمية المستدامة في مجال الطاقة.

ونوه "أبوالعلا"، بأن محطة بنبان للطاقة الشمسية، تعتمد على تمتع مصر بالطاقة الشمسية الوفيرة، أما الطاقة النووية فتعتمد على توليد الطاقة من العناصر المشعة.

أستاذ هندسة بترول مصر الدكتور رمضان ابو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة اكسترا نيوز محطة بنبان

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