عضو هيئة الأرصاد يوضح موعد انتهاء موجة البرودة في البلاد

أوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار النسبي في الطقس، تحديدًا على شمال الجمهورية، ومستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”، أن درجات الحرارة في نهاية الأسبوع الحالي، ستسجل 19 درجة وتصل في الليل إلى 11 درجة، مشيرًا إلى أن الطقس المتقلب قد يصل لذروته قبل نهاية الأسبوع.

ونوه عضو هيئة الأرصاد، بأن الأمطار ستكون خفيفة غدا، ومتوسطة على المناطق الساحلية، فضلًا عن نشاط رياح متوسط، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالبرودة.

وأشار "القياتي"، إلى أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على إحساسنا بدرجات الحرارة، مؤكدًا أن جفاف الهواء يتسبب في انخفاض الرطوبة وبالتالي نشعر بالبرودة.