"شريان حياة".. عبور 140 شاحنة من كرم أبوسالم و120 من العوجة لغزة

قال محمد عبدالصبور مراسل قناة "النيل للإخبار"، إن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مستمرة تحمل الكثير من المواد الطبية والغذائية.

وأضاف "عبدالصبور"، أنه تم مرور ما يقرب من 140 شاحنة من معبر "كرم أبوسالم"، بالإضافة إلى 120 شاحنة من منفذ "العوجة"، لدخولها للقطاع المنكوب.

إدخال 6 شاحنات للوقود

وأشار مراسل "النيل للإخبار"، إلي أنه تم إدخال 6 شاحنات للوقود، مقسمة 3 للغاز والباقي للسولار، حيث تم إدخالها من منفذ كرم أبوسالم مباشرة، من أجل تشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفيات، لإنقاذ المرضى ومصابي القصف الإسرائيلي.

ونوه "عبدالصبور"، إلي أنه من المقرر أن يزور السفير البريطاني بالقاهرة، وهيئة المعونة بالقاهرة، المركز اللوجيستي للهلال الأحمر، والمختص بتخزين وتجهيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.