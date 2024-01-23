سارة الشلقانى: محطة الضبعة ستسهم بشكل كبير فى توليد التيار الكهربائى

قالت سارة الشلقاني، مدير تحرير جريدة "الدستور"، إن حلم محطة الضبعة النووية أصبح حقيقة، وبحلول عام 2028 سيتم تشغيل المحطة بشكل فعال.

وأضافت "سارة"، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، أن المحطة النووية ستسهم بشكل كبير في توليد التيار الكهربائي، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر في هذا المجال.

وأوضحت أن محطة الضبعة النووية من أهم المشروعات في مصر، وتسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل كبيرة.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي تستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.