الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشهاوى" لـ"الشاهد": فى فترة الثمانينات لم يكن هناك شاعرة واحدة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وأحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن في فترة الثمانينات لم يكن هناك شاعرة واحدة، الأمر الذي يعبر عن تراجع الشعر في مصر بشكل كبير، ونحن بلد الثقافة الأعرق في مصر.

ونوه "الشهاوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ليس كل الشعراء لديهم وقت متفرغ للشعر فقط، فهم يعملون ولديهم مصر رزق أخر، فلا نجد شاعرًا بدون عمل.

وأضاف الشاعر أحمد الشهاوي، أن مصر الآن بها عدد عظيم من الشعراء والشاعرات، هناك تراجع في الشعر على مستوى العالم، وكان هناك شاعرات يكتبن باللغة العامية المصرية، متسائلًا هل نستطيع أن نعد 20 شاعرة في هذا الجيل بمستوى ممتاز ومثقفات ويعرفن لغات أجنبية؟.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشهاوي الشاهد الثمانينات الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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