أسامة كمال: الاتحاد الأوربي الوجه الثاني للعملة الأمريكية

علق الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء دي أم سي"، والمُذاع على فضائية dmc، على تصريحات جوزيب بوريل، ممثل الاتحاد الأوروبي للسياسية الخارجية، والذي قال إن المجتمع الدولي بأكمله يدعم حل الدولتين، ورفض إسرائيل ليس مقبولًا، وأشار إلى أن أحد أهداف خطة السلام هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، وفقًا لتصريحاته الأخيرة.

في هذا الصدد، قال الإعلامي أسامة كمال، إن خطة بوريل، تدعو للتطبيع الكامل بين تل أبيب والدول العربية، كما أنها تخلق إطار سلام إسرائيلي فلسطيني، وضمانات أمنية قوية للدولتين.

وأضاف "كمال"، أن الاتحاد الأوربي الوجه الثاني للعملة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يروج لمشروع متفق عليه وإسرائيل وقعت على المشروع بالفعل.