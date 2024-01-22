رئيس هيئة الكتاب: الشعب المصري مثقف ولم يتفاعل مع دعوات المقاطعة

أكد د.أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، أن معرض الكتاب صادفة ظروفًا صعبة خلال السنوات الماضية، لكن كان هناك تحد والتي كانت سببًا في الإقبال الكبير من قبل المواطنين في ظل الظروف التي كنا نعاني منها.

أضاف بهي الدين خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "DMC" أنه كان هناك دعاوى للمقاطعة ضد معرض الكتاب وهو صنع تحدي لوزارة الثقافة والمعرض والمصريين، مشددًا على أن الأسرة المصرية تمتلك جينات ثقافية ومعرفية كبيرة، موضحًا أن المواطن يأتي للتعرف على كاتب والتعرف على الثقافة.

أوضح أن معرض الكتاب حالة فريدة وعندما يقارن بمعارض الكتب في العالم هو حالة ليس له مثيل، مشددًا على أن معرض الكتاب سوق للكتب وسوق لصناع النشر وفعاليات ثقافية وبرامج فنية وورش فنية للطفل، مؤكدًا أن معرض القاهرة للكتاب هذا العام يتضمن ندوات عن الذكاء الاصطناعي وحديث عن القضايا الفكرية.