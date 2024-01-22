الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الثقافة: معرض القاهرة الدولى للكتاب لديه رؤية ورسالة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، منذ العام الماضي لديه رؤية ورسالة، تتمحور حول الهوية المصرية، مشيرة إلى أننا لدينا تاريخ وتراث لا يمكن منافسته.

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن هوايتنا هى حياتنا، والثقافة "أسلوب حياة"، مؤكدة أن معرض الكتاب يحظى باهتمام كبير من دول العالم.

ودعت جميع طوائف المجتمع المصري للتعرف على معرض الكتاب، فهو مناسب لكل أفراد الأسرة ولكل المستويات الثقافية في المجتمع.

ونوهت وزيرة الثقافة، بأنه تم تخصيص "خيمة للأطفال" تضم كتب وأدب الطفل، مضيفة أن هدفنا الترويج للهوية المصرية، فضلًا عن وجود العديد من الندوات المختلفة. 

وزيرة الثقافة معرض الكتاب الهوية المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني الحياة اليوم فضائية الحياة

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