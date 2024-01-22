الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لبنى عسل: مباراة مصر الليلة لا تقبل القسمة على اتنين

لبنى عسل
لبنى عسل

سلطت الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديمها لبرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية الحياة، الضوء على مباراة المنتخب المصري مع الرأس الأخضر، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم.

قالت "عسل"، إن مباراة مصر الليلة لا تقبل القسمة على اتنين، مطالبة اللاعبين بضرورة العمل والوقوف على الأخطاء من أجل إسعاد المصريين.

وأشارت "عسل"، إلى أنه منذ أمس لا حديث يعلو على حديث محمد صلاح، مضيفة أن المصريين دائمًا وراء النجم محمد صلاح، ويجب عدم الضغط عليه.

ونوهت بأن النجم محمد صلاح من المقرر أن يغادر معسكر الفريق بعد مباراة منتخب مصر الليلة، مشيرة إلى أننا منتخب مصر ولا بديل عن الفوز.

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