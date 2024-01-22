خبير دولى: أمريكا توجه رسائل لإيران بضرب الحوثيين

قال مسعود معلوف، خبير في الشئون الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال بعض ضرب لمواقع خاصة بجماعة الحوثي، إنها "رسالة إلى إيران".

وأضاف "معلوف"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأمور بالنسبة للولايات المتحدة، مازالت في إطار الدفاع، فهي لا تريد أن تدخل في حرب مع إيران والحوثيين.

وأشار الخبير في الشئون الأمريكية، إلى أن تشكيل مجموعة "حارس الازدهار"، من 20 دولة، وذلك لأن الولايات المتحدة لا تريد في الدخول بحرب مباشرة مع إيران.

ونوه "معلوف"، بأن الولايات المتحدة تشعر بأنها عليها واجب في حماية الملاحة البحرية، وهذا أمر خطر فقد يجر المنطقة بأكملها لحرب إقليمية.