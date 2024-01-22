الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الابتعاد عن الدخان والأتربة.. نصائح لمرضى الربو خلال الشتاء للوقاية من أعراضه السلبية

برنامج 8 الصبح
برنامج 8 الصبح

يعيش المصريون حالة من الإضطرابات بسبب الطقس  في الوقت الحالي، الأمر الذي يساهم في تفاقم المشكلات لدى مرضى الربو والحساسية.

 مريض الحساسية والربو الشعبي يستطيع التكيف مع مرضه في حالة الابتعاد عن المثيرات 

 في هذا الصدد قال الدكتور طارق غيث، أستاذ الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية dmc، إن مريض الحساسية والربو الشعبي، يستطيع التكيف مع مرضه في حالة الإبتعاد عن مثيرات والمحفزات للمرض.

 نصائح لمرضى الربو

ونوه "غيث"، أن مريض الحساسية أكثر عرضة للإصابة مقارنة بالأشخاص الأخرين، لذا لابد من الابتعاد عن الدخان بأنواعه المختلفة، مثل السجائر والبخور، ومبيدات الحشرات.

كما أن من النصائح التي يجب أن يعلمها مريض الحساسية، هو الابتعاد عن الأماكن المتربة، بالإضافة إلى أتربة المنزل، والتي تمثل أكثر من 50% من مسببات الحساسية.

8 الصبح الربو فصل الشتاء الدكتور طارق غيث أستاذ الحساسية والمناعة فضائية DMC السجائر

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