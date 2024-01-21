محمد عفيفى لـ"الشاهد": الإنحياز فى وقت الأزمات يكون للحاكم

قال د.محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن فكرة "المستبد العادل" التي تطلق على الحكام هى ليست بالمعنى السلبي كما يفهم البعض، وهذا ما أشار له الشيخ محمد عبده في طرح فكرة "المستبد العادل".

ونوه "عفيفي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مفهوم الاستبداد في فكرة الشيخ محمد عبده، تأتي في وقت الأزمات والانقسامات، وهذا ما حدث في فترات كثيرة لمصر.

أضاف أستاذ التاريخ الحديث، أن الإنحياز في وقت الأزمات يكون للحاكم، الذي يستطيع أن يلملم أشلاء الأمة، حيث ضرب مثل بفكرة "إيزيس" عندما جمعت أشلاء زوجها بعدما قطعه شقيقه من أجل الحصول على كرسي الحكم.

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.