محمد عفيفى لـ"الشاهد": السلطان العثمانى أجُبر على تولى محمد على الحكم

قال د.محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن محمد علي استطاع أن يبني الدولة الحديثة لمصر، وذلك بمساعدة المصريين.

وأكد عفيفي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السلطان العثماني أجبر على توليه محمد على لمصر، بسبب رغبة المصريين في الاستقرار وتحقيق العدل.

أضاف أستاذ التاريخ الحديث أنه كلما كانت علاقة الحاكم بشعبه قوية، كانت بمثابة قوة لمواجهة الأزمات الداخلية والتدخلات الخارجية، وهذا ما فعله المصريون مع محمد على، لذلك نهض بالدولة بشكل كبير.

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.