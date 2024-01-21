أسامة كمال: حماس لديها ذخائر تكفى لضرب إسرائيل شهورًا طويلة

سلط الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه لبرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية DMC، الضوء علي تقرير "وول ستريت جورنال" الذي قال إن ما يحدث في الشرق الأوسط من لبنان للعراق للبحر الأحمر يرقى لمستوى حرب إقليمية غير معلنة.

أشار كمال، إلى أنه وفقًا لتقديرات استخباراتية أمريكية، أكدت أن حماس لديها ذخائر تكفي لضرب إسرائيل شهورًا قادمة، على الرغم من دخولنا الشهر الرابع من الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونوه الإعلامي أسامة كمال أن المدنيين في قطاع غزة، يعلنون صمودهم وتضامنهم مع المقاومة الفلسطينية في التصدي للعدوان الإسرائيلي على القطاع المنكوب.

وأضاف كمال أنه يجب إدانة الاعتداء الإسرائيلي بكل الأشكال وفي كل الأوقات دون البحث عن تبرير، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني صامد في وجه القصف الإسرائيلي.