إيمان زهران: مصر ساهمت فى التعريف بالقضية الفلسطينية

قالت د.إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية ساهمت بشكل كبير في التذكير والتعريف بالقضية الفلسطينية في المجلس الدولي.

أشارت زهران، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المؤسسات الدولية، باتت تندد ما يفعله الإحتلال الإسرائيلي، بل وأشادت بدور وخطط مصر على مستوى القضية الفلسطينية.

أضافت أستاذ العلاقات الدولية أن مصر منذ الأيام الأولي من حرب إسرائيل على غزة، حذرت من توسع الصراع في المنطقة، وهذا ما نشهده اليوم من توتر إقليمي كبير في المنطقة.

ونوهت زهران أصبح هناك تقيم وتبني إقتراحات الدول العربية وعلى رأسها مصر، بخصوص حل الدولتين، مشيرة أن دول العالم في خطر بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية.