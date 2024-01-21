خبير دولى: رسائل السيسى "حاسمة وواضحة" بشأن أمن مصر القومى

قال د.أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، إن توقيت زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مهمة وفي وقتها، حيث إنها تأتي في سياق العلاقات المتميزة بين مصر والصومال التي شهدت طفرة كبيرة في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار سيد، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الزيارة تأتي في ظل التوتر الذي تسببت فيه إثيوبيا باتفاقية أرض الصومال، بخصوص ميناء "بربرة"، مضيفًا أن شظايا الصراع في البحر الأحمر من الأمور التي تسعى مصر للوقوف عليها بشكل قيادي.

أضاف خبير العلاقات الدولية، أن رسائل الرئيس السيسي، دائمًا ما تتسم بالوضوح، حيث إن مصر تمثل منهج الاستقرار واحترام دول الجوار وترفض سياسية الصراع والنزاع، فمصر تمثل داعما أساسيا ورئيسيا لدولة الصومال.