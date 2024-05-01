أسرار جديدة حول حفل الزفاف الأسطورى للملياردير الهندى أنكور فى مصر (صور)

كشفت إيريكا هاموند، مدربة اللياقة البدنية عروس ملياردير التكنولوجيا أنكور جاين، تفاصيل الاستعدادات المجنونة التي صاحبت حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم تحت سفح الأهرامات في مصر، حيث كانت الأهرامات وأبوالهول من أكثر اللمسات التي أضافت الرقي والملكية والفخامة للحفل، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لماذا اختار الملياردير الهندي مصر لزفافه؟

وبحسب الصحيفة البريطانية، تزوج أنكور عملاق التكنولوجيا الهندي، والبالغ من العمر 34 عامًا، من لاعبة المصارعة السابقة هاموند والبالغة من العمر 33 عامًا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أقيم الاحتفال الصاخب في مصر تحت سفح الأهرامات.

وأشارت إيريكا إلى أن التحضير للحفل استغرق أكثر من عام للتخطيط للتوصل إلى كل التفاصيل الصغيرة والدقيقة لليوم الكبير، خصوصًا مع عدم وجود حفل زفاف سابق للسير على نفس خطاه.

وقالت إيريكا إنه بعد حفل خطوبتهما في نوفمبر من عام 2022، بدآ في التفكير في حفل الزفاف، وكان الأمر يقتصر في البداية على حفل يضم العائلة والأصدقاء المقربين فقط.

وتابعت: "لم نجد مكانًا آخر سوى مصر لإقامة هذا الحفل الأسطوري، خصوصًا وأن مصر تتمتع بمكانة خاصة في قلوبنا".

وأضافت: "ذهب أنكور مع عائلته إلى مصر مرات متعددة عندما كان طفلًا ومراهقًا، وكان دائم الحديث عن أرض الفراعنة التي تعد مركز إلهام لا مثيل له، وزيارتها هي واحدة من أفضل التجارب والرحلات التي خاضها على الإطلاق".

واستطردت: "في مطلع عام 2023، توجهت مع أنكور في رحلة إلى مصر واستكشفنا أبوالهول والأهرامات، وعلى الفور وقعت في حبها مثل فعل أنكور من قبل، لأنني أدركت أنها بلد مميزة لا مثيل لها في العالم".

وأشارت إلى أنه خلال رحلتها الأولى التقت بعالم المصريات وصديق عائلة أنكور الدكتور زاهي حواس، والذي كان له دور كبير في الإشراف على إقامة حفل الزفاف الذي وصفته فيما بعد بأنه "شرف كبير وخاص جدًا أن تقيم حفل زفافها في مصر".

عندما سُئلت إيريكا عن "الجزء الأصعب" في عملية التخطيط، أوضحت أنه "نظرًا لعدم قيام أحد بالتخطيط لحفل زفاف مثل حفل زفافها من قبل، فجعل ذلك الأمور صعبة بعض الشيء".

وتابعت: "كنا نخطط لكل شىء من الهند والحفل سيقام في مصر، وهي سابقة أولى من نوعها، كان علينا أن نتواصل مع فريق المشرفين على الزفاف بشكل منتظم، مع الاتصال مع فريق عمل آخر في جنوب إفريقيا لترتيب رحلة السفاري قبل الزفاف".

واختتمت: "خططنا لإقامة عدة حفلات في مصر تنتهي بالحفل الكبير عند سفح الأهرامات، وكانت البداية بالحفل الترحيبي في قصر محمد علي بالمتحف الكبير، الذي لم يتم افتتاحه رسميًا بالكامل بعد".