الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أسرار جديدة حول حفل الزفاف الأسطورى للملياردير الهندى أنكور فى مصر (صور)

زفاف أسطوري في الأهرامات
زفاف أسطوري في الأهرامات

كشفت إيريكا هاموند، مدربة اللياقة البدنية عروس ملياردير التكنولوجيا أنكور جاين، تفاصيل الاستعدادات المجنونة التي صاحبت حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم تحت سفح الأهرامات في مصر، حيث كانت الأهرامات وأبوالهول من أكثر اللمسات التي أضافت الرقي والملكية والفخامة للحفل، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

She switched into a custom Grete Henriette number for the afterparty، which 'complimented her wedding dress using gold and white stones'

لماذا اختار الملياردير الهندي مصر لزفافه؟

وبحسب الصحيفة البريطانية، تزوج أنكور عملاق التكنولوجيا الهندي، والبالغ من العمر 34 عامًا، من لاعبة المصارعة السابقة هاموند والبالغة من العمر 33 عامًا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أقيم الاحتفال الصاخب في مصر تحت سفح الأهرامات.

They then took a private plane to Egypt، where they threw a slew of immense celebrations - including one at the stunning Mohamed Ali Palace (seen)
They held another at the new Grand Egyptian Museum (which isn't even opened to the public yet). They're seen at the party

وأشارت إيريكا إلى أن التحضير للحفل استغرق أكثر من عام للتخطيط للتوصل إلى كل التفاصيل الصغيرة والدقيقة لليوم الكبير، خصوصًا مع عدم وجود حفل زفاف سابق للسير على نفس خطاه.

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زواج ملياردير عند الأهرامات.. والعروسة: الدكتور زاهي حواس هو إللي جوزنا

Bilt Rewards creator Ankur، 34، and celebrity fitness trainer Erika Hammond، 33، tied the knot over the weekend - and they threw a week-long celebration worth millions
Erika co-created Rumble Boxing، and was one of its leading trainers for more than six years. She also started Strong by Erika Hammond

وقالت إيريكا إنه بعد حفل خطوبتهما في نوفمبر من عام 2022، بدآ في التفكير في حفل الزفاف، وكان الأمر يقتصر في البداية على حفل يضم العائلة والأصدقاء المقربين فقط.

Erika said her favorite moment of the whole week was standing under the Pyramids 'with her new husband as fireworks went off above them'

وتابعت: "لم نجد مكانًا آخر سوى مصر لإقامة هذا الحفل الأسطوري، خصوصًا وأن مصر تتمتع بمكانة خاصة في قلوبنا".

Now، Erika has spoken exclusively to DailyMail.com about what it was like to prepare for the opulent، multi-day wedding - and shared intimate details about the big day

وأضافت: "ذهب أنكور مع عائلته إلى مصر مرات متعددة عندما كان طفلًا ومراهقًا، وكان دائم الحديث عن أرض الفراعنة التي تعد مركز إلهام لا مثيل له، وزيارتها هي واحدة من أفضل التجارب والرحلات التي خاضها على الإطلاق".

Erika walked down the aisle in a stunning custom Rahul Mishra white and gold sheer dress، which contained flower embellishments and an enormous flowing train

واستطردت: "في مطلع عام 2023، توجهت مع أنكور في رحلة إلى مصر واستكشفنا أبوالهول والأهرامات، وعلى الفور وقعت في حبها مثل فعل أنكور من قبل، لأنني أدركت أنها بلد مميزة لا مثيل لها في العالم".

As for why they chose Egypt as the spot for the big day، Erika explained: 'Ankur went to Egypt as a child and teenager with his family'

وأشارت إلى أنه خلال رحلتها الأولى التقت بعالم المصريات وصديق عائلة أنكور الدكتور زاهي حواس، والذي كان له دور كبير في الإشراف على إقامة حفل الزفاف الذي وصفته فيما بعد بأنه "شرف كبير وخاص جدًا أن تقيم حفل زفافها في مصر".

She took a trip to Egypt with him in 2023، and she met the world's leading Egyptologist and Ankur's close family friend Dr. Zahi Hawass، who officiated the wedding

عندما سُئلت إيريكا عن "الجزء الأصعب" في عملية التخطيط، أوضحت أنه "نظرًا لعدم قيام أحد بالتخطيط لحفل زفاف مثل حفل زفافها من قبل، فجعل ذلك الأمور صعبة بعض الشيء".

'It was important to me to draw inspiration and celebrate Ankur's Indian culture، ancient Egyptian culture، and Western traditions،' Erika said of her wedding gown

وتابعت: "كنا نخطط لكل شىء من الهند والحفل سيقام في مصر، وهي سابقة أولى من نوعها، كان علينا أن نتواصل مع فريق المشرفين على الزفاف بشكل منتظم، مع الاتصال مع فريق عمل آخر في جنوب إفريقيا لترتيب رحلة السفاري قبل الزفاف".

'Because so much of this was a first، there was no clear precedent on how to get some of these things done،' she told DailyMail.com

واختتمت: "خططنا لإقامة عدة حفلات في مصر تنتهي بالحفل الكبير عند سفح الأهرامات، وكانت البداية بالحفل الترحيبي في قصر محمد علي بالمتحف الكبير، الذي لم يتم افتتاحه رسميًا بالكامل بعد".

الأهرامات ملياردير التكنولوجيا جاين الاستعدادات حفل الزفاف الأسطوري مصر

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