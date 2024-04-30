ذعر وقلق وطلب خاص من بايدن.. كابوس الجنائية الدولية يطارد نتنياهو

كشف مسؤولان إسرائيليان، عن المخاوف الكبرى والذعر الذي يعيشه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب التقارير التي تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرة اعتقال بحقه، بسبب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وغزة، حتى أنه طلب بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل لمنع إصدار هذه المذكرة.

مخاوف إسرائيلية كبرى من قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فقد طلب نتنياهو من بايدن خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعهم يوم الأحد الماضي، المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار متهمين بارتكاب جرائم في حرب غزة.

وأضاف الموقع أن حديث نتنياهو لبايدن عكس القلق المتزايد من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسبوعين الماضيين، خوفًا من استعداد المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن نتنياهو أعرب عن قلقه لبايدن في مكالمة هاتفية يوم الأحد، حيث ناقش الطرفان أيضًا مفاوضات المحتجزين، ودفاع إسرائيل ضد الهجوم الصاروخي الإيراني، والحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الحرب التي اشتعلت في 7 أكتوبر، وكافة الصراعات التي سبقتها بداية من عام 2014.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه ليس لديهم مؤشر واضح عما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين، لكنهم قالوا إن مكتب المدعي العام يتعرض لضغوط من المنظمات غير الحكومية والعديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للقيام بذلك.

وقال نتنياهو في بيان يوم الجمعة العاشر: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".

وأضاف: "على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في جميع الديمقراطيات التي تحارب العدوان الغاشم".

ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على مضمون مكالمة نتنياهو مع بايدن، لكنه قال لموقع أكسيوس: "كما قلنا علنًا عدة مرات، ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذا الوضع ونحن لا ندعم تحقيقها".

وأفاد الموقع الأمريكي، بأن المحكمة الجنائية الدولية لها الحق في إصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الذي يشتبه قيامهم بجرائم.

وتابع أن الخوف الإسرائيلي من قرار الجنائية الدولية، يتزامن مع استماع محكمة العدل الدولية، وهي هيئة منفصلة مقرها أيضًا في لاهاي، إلى قضية رفعتها جنوب أفريقيا تكشف فيها قيام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها الوحشية على غزة، ونددت إسرائيل بالقضية ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، ودافع المسؤولون الأمريكيون عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.