الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عقوبات وتنحى المحكمة.. تحركات أمريكية عاجلة قبل اعتقال نتنياهو فى الجنائية الدولية

نتنياهو
نتنياهو

أرسل أعضاء الكونجرس الأمريكي بحزبيه تهديدا علنيا وصريحا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حال إصدار أي مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وبعض قادة جيش الاحتلال، مؤكدين أن إصدار المذكرة سيقابلها انتقام أمريكي، إما من خلال إقرار عقوبات على المحكمة أو إجبارها على التنحي، حيث يعد النواب بالفعل تشريعا في هذا الصدد، وفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

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وأكد الموقع الأمريكي، أن تحركات الكونجرس جاءت بعد مطالب نتنياهو للإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل لوقف إصدار هذه المذكرة في أقرب وقت.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في غزة منذ عام 2014، فضلًا عن جرائم أخرى في الضفة الغربية.

وأصدر رئيس مجلس النواب مايك جونسون، جمهوري من لوس أنجلوس، بيانًا في وقت سابق، أمس الإثنين، وصف فيه أوامر الاعتقال بأنها مشينة وخارجة على القانون.

وقال جونسون: "إذا لم تواجه إدارة بايدن تحديًا، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنشئ وتتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين الأمريكيين والدبلوماسيين الأمريكيين والعسكريين الأمريكيين".

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ودعا جونسون إدارة بايدن إلى "المطالبة بشكل فوري وبشكل لا لبس فيه بتنحي المحكمة الجنائية الدولية" و"استخدام كل أداة متاحة لمنع مثل هذا العمل البغيض".

وينضم جونسون إلى العديد من المشرعين الجمهوريين الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة في الأيام الأخيرة.

وقال أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين إن هناك بالفعل تشريعًا تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية.

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول جمهوري من تكساس إنه يتوقع نسخة من مشروع قانون السيناتور توم كوتون، جمهوري من أركنساس، لمعاقبة مسئولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: "نأمل ألا يصل الأمر إلى ذلك".

وقال النائب براد شيرمان، ديمقراطي من كاليفورنيا، إن الولايات المتحدة يجب أن "تفكر في التوقيع الأمريكي على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المعاهدة المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "علينا أن نفكر في التحدث مع بعض الدول التي صدقت على المعاهدة حول ما إذا كانت ترغب في دعم المنظمة".

وأكد الموقع أن هناك انقسامات عميقة في الكونجرس بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث يطالب البعض بتطبيق عقوبات على المحكمة وتنحيها، بينما يرى آخرون أن المحكمة هيئة مستقلة عليها المضي قدمًا فيما تراه صحيحًا، ويرجع أصل الانقسام حول المحكمة إلى الانقسام القوي بين مؤيدي ومعارضي الحرب الإسرائيلية على حرب غزة.

وقال العديد من المشرعين الديمقراطيين الذين انتقدوا إسرائيل إنهم يعتقدون أنه من السابق لأوانه التعليق على أوامر الاعتقال المحتملة قبل الكشف عنها.

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