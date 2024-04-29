الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وحيدًا فى المملكة.. مفاجآت غير سارة تنتظر الأمير هارى فى بريطانيا

الأمير هاري
الأمير هاري

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أن الأمير هاري سيكون بمفرده في افتتاح دورة ألعاب "إنفيكتس جيمز" في المملكة المتحدة، حيث سيغيب عن استقباله أو التواجد معه أي فرد من العائلة المالكة، ومن غير الواضح ما إذا كان سيقوم بزيارة والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، بعد تشخيص كيت وتشارلز بإصابتهما بالسرطان.

مشاركة الأمير هارى فى افتتاح دورة ألعاب "إنفيكتس جيمز" 

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن دوق ساسكس سيتوجه إلى بريطانيا خلال ما يزيد قليلًا عن أسبوع للمرة الأولى منذ أن كشفت أميرة ويلز عن تشخيص إصابتها بالسرطان، ولم يؤكد مكتب ساسكس ولا قصر باكنجهام أي خطط للقاء هاري مع شقيقه الأمير ويليام، أو أخت زوجته الأميرة كيت، أو والده الملك تشارلز.

وأضافت أنه من المقرر أن يلقي قراءة في كاتدرائية القديس بولس بلندن في 8 مايو للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للألعاب، لكن لم يتم ذكر حضور أي من كبار أفراد العائلة المالكة أو زوجته ميجان ماركل، 42 عامًا، وطفليهما الأمير آرشي وليليبيت.

ويُعتقد أن هاري سيقيم في فندق أثناء إقامته في المملكة المتحدة- كما فعل في زياراته الأخيرة السابقة- قبل أن يسافر بعد أيام إلى نيجيريا للانضمام إلى ميجان.

وأضافت الصحيفة أن آخر مرة شوهد فيها الأمير هاري في المملكة المتحدة في فبراير الماضي عندما اندفع عبر المحيط الأطلسي ليكون مع والده المصاب بالسرطان بعد أن أعلن الملك بشجاعة عن تشخيصه للعالم.

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وتمت دعوة الزوجين إلى نيجيريا من قبل رئيس أركان الدفاع في البلاد- الذي التقى هاري في ألمانيا في سبتمبر الماضي في ألعاب Invictus Games Dusseldorf- للمشاركة في "الأنشطة الثقافية" في زيارة ملكية غير رسمية.

وسيلتقيان بأعضاء الخدمة وعائلاتهم وسيشاركان في "الأنشطة الثقافية التقليدية"، وفقًا لوسائل الإعلام النيجيرية.

وغادرت عائلة ساسكس المملكة المتحدة وانتقلت إلى أمريكا عندما تنحت عن منصبها كعضو في العائلة المالكة في يناير 2020.

ويقال إن قبول هاري وميجان للدعوة- وهي أول زيارة لهما إلى نيجيريا كزوجين- قد ترك مقر الدفاع في البلاد يشعر "بالفخر" و"السعادة"، وفقًا لتقارير الصحف المحلية.

وكشفت ميجان في عام 2022 عن أنها اكتشفت أنها نيجيرية بنسبة 43 في المائة بعد إجراء اختبار الأنساب "قبل عامين".

هاري المملكة المتحدة العائلة المالكة الملك تشارلز كيت ميدلتون دورة ألعاب إنفيكتس جيمز إنفيكتس جيمز الأمير هاري

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