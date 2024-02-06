ماذا فعل الملك تشارلز بعد لقائه الأمير هارى بعد تسعة أشهر؟

عاد الملك تشارلز مبتسمًا إلى قصر ساندرينجهام، مساء الثلاثاء، بعد أن التقى بابنه الأمير هاري في أول لقاء مباشر لهما منذ تسعة أشهر.

واستمر اللقاء بين تشارلز والأمير هاري، لمدة أقل من ساعة في أول لقاء مباشر لهما منذ تسعة أشهر.

وشوهد تشارلز والملكة كاميلا وهما يلوحان للحشود أثناء مغادرتهما كلارنس هاوس في لندن في سيارة رسمية عصر اليوم، قبل ركوب طائرة هليكوبتر إلى نورفولك.

وشوهد هاري وهو يقود سيارته عبر بوابات كلارنس هاوس بعد الظهر بعد أن هرع إلى بريطانيا في رحلة استغرقت 11 ساعة من كاليفورنيا - حيث تقيم زوجته ميجان ماركل وطفلاه آرتشي وليليبت.

ويقال إن الملك تشارلز، حالته الصحية جيدة بعد تلقيه جرعة العلاج من مرض السرطان.

ومن غير المعروف ما إذا كان "هاري" سيبقى في وسط لندن أو سيبقى في قلعة وندسور، وعلى الأرجح سيقيم في منزل "فروغمور كوتيدج" الريفي، والذي اضطر هو وزوجته إلى الانتقال منها في يونيو الماضي.

وأعرب الخبراء عن أملهم أن تكون رحلة هاري "علامة على الهدنة" مع تشارلز.