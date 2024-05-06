احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

عمّت الاحتفالات مدينة رفح الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قبول وقف إطلاق النار.

وانتشر المئات في الشوارع ورفعوا أصواتهم بالتكبيرات.

إحتفالات عارمة في مدينة رفح بعد سماع نبأ وقف إطلاق النار.. pic.twitter.com/tySow2prWz — القدس عاصمه فلسطين🇵🇸♥️🇪🇬 (@KrawytAdm85619) May 6، 2024

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الإثنين قبولها مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تقدمت به مصر وقطر.

وقالت الحركة في بيان إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى "اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن مضمون الاتفاق.