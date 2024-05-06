محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

طالب بالإعلان عن الأسباب الحقيقية

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" على ما فعلته حماس من قصف معبر كرم أبوسالم وقتل عدد من الجنود الإسرائيليين.

وأضاف "الباز" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "نسير في اتجاه لن يرضى عنه أحد؛ لأننا كنا على بعد سنتيمترات وليس أمتارًا من التوصل إلى هدنة".

وأشار إلى أن المفاوض المصري كان قد أكد أن الأمور كانت تسير في الاتجاه الصحيح والإيجابي، مشيرًا إلى أن قصف حماس للمعبر لا يخدم أحدًا على الإطلاق.

وتابع: "التساؤلات حول هدف هذه القصفة تزيد، والأمور لا يمكن أن تُفسر فقط بأن حماس فقدت عقلها أو أنها فقدت البوصلة، لكن هناك أسبابًا لا بد أن تُعلن بدلًا من الكلام الحماسي الذي خرج من بيانات حماس الآن وتحذر من عملية اجتياح رفح".

واستكمل: "السؤال هنا: ما الذي جعل حماس تقدم على هذه الخطوة، الآن، أو من الذي ساعدها ووضع في يدها المبرر لتفعل ما تريده".