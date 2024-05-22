الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود مسلم: ما نشرته وسائل الإعلام الغربية عن مصر "سخافة"

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

علق الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، على ما نشرته وسائل إعلام غربية على لسان مصادر سمتها بـ"المطلعة"، ساقت اتهامات "غير صحيحة" بأن مصر وراء عرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات الأخيرة التي جرت بالقاهرة.

تبييض وجه الحكومة الأمريكية

وقال "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إنه "من السخافة والاستسلام ما تفعله بعض الصحف الدولية بإطلاق اتهامات على مصر"، مشيرًا إلى أنها "اتهامات أقل ما توصف به أنها (ساذجة)".

ولفت إلى أن "مصر ليست بـ(السذاجة) التي يمكن أن ترسل لحماس ورقة للمفاوضات وترسل لإسرائيل ورقة أخرى. ليس هكذا تُدار مثل هذه الأمور الصعبة، وهذه الأمور المعقدة في وجود طرف آخر، وهو أمريكا، وطرف ثالث وهو قطر".

ووصف عضو مجلس الشيوخ ما حدث من الصحف الغربية بـ"العبث ولا يليق أن يُقال على مصر"، مشيرًا إلى أنه "للأسف هذه محاولة لتبييض وجه الحكومة الأمريكية؛ بسبب فشلها في الضغط على إسرائيل للتوقيع على الاتفاقية، ومن الغريب أن تطلق مثل هذه الأمور بمصادر مطلعة أو ثلاثة مصادر داخل الاتفاق، وهل الاتفاق يجلس به ثلاثة مصادر؟ فلتخرج الحكومة الأمريكية، فلتخرج الحكومة الإسرائيلية وتقول هذا الكلام حتى يقوم مصدر مصري بالرد على ذلك الأمر".

ونوه بأن "مثل تلك التصريحات تعد شائكة ولا يصح أن تُنسب على لسان مصادر مطلعة، كما تم وصفها بأنها اتهامات ساذجة لدول عريقة، عريقة في المفاوضات والاتفاقيات ولديها كفاءة كبيرة"، مؤكدًا "كفاءة مصر الكبيرة في إدارة الأمور بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنها أعلى وأدرى بالمفاوضة الإسرائيلية وأيضًا المفاوضة الفلسطينية، وهذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها مصر للتوصل لاتفاق بين الجانبين".

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