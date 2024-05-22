باحثة سياسية: أصبحنا بحاجة إلى نظام عالمى أكثر عدالة وإنسانية وإنصافًا (فيديو)

قالت الباحثة السياسية، الدكتورة تمارا حداد، إننا أصبحنا بحاجة إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وإنسانية وإنصافًا للمظلومية الإنسانية ليس فقط من أجل القضية الفلسطينية، فهناك قضايا في إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط حتى هذه اللحظة لم تحل على أرض الواقع.

وتابعت، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه بعد الحرب العالمية الثانية تم تأسيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما يتلاءم مع مصالح الغرب تحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا الدول الصديقة لواشنطن.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي طالما أن هناك 5 أعضاء دائمين لا يتغيروا على أرض الواقع طيلة الفترة السابقة واللاحقة والمستقبلية بامتلاك واشنطن حق الفيتو لأي مشروع يحقق العدالة، فإن ذلك سيعمل على إبقاء الأزمات والنكبات العالمية والإقليمية واستمرارها.

وأوضحت أن عملية التغيير الآلي لنظام عالمي متعدد الأقطاب تعني ترسيخ قوة دولية أخرى تتوازى وتتساوى مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتقدة أن ذلك سوف يغير نوعًا ما من الرؤية والاستراتيجيات المستقبلية بالتحديد في بؤر الصراع التي تحدث الآن في المنطقة.

وأضافت أن ما يحدث الآن هو أن النظام العالمي ذات القطب الواحد لم يعط أي نتائج إيجابية حتى هذه اللحظة، والعالم يريد حالة من تعزيز الأمن والاستقرار بالتحديد فيما يتعلق بترسيخ مشاريع لمجلس الأمن الدولي، لافتًة إلى أن هناك دولًا فوق القانون الدولي وتدعم هذه الدول من أجل استمرارية الحروب.