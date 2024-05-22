الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس وزراء إسبانيا: إجلاء آلاف الفلسطينيين أمر غير مقبول

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

قال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يواصل تدمير غزة.

وتابع، في تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء، أننا نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة، لافتًأ إلى أن التهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سنواجهها عبر الآليات الديمقراطية.

وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد أكد أن إجلاء آلاف الفلسطينيين أمر غير مقبول، مطالبًا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

وأضاف، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن تتوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وتجنب حدوث أزمة إنسانية أكثر خطورة.

وكانت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

مجازر غزة نتنياهو تدمير غزة الحكومة الاسرائيلية

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