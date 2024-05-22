الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف 10 جنود إسرائيليين قرب مدرسة شمال قطاع غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهداف 10 جنود إسرائيليين قرب مدرسة الزراعة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت الفصائل، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إنها في عملية مركبة تمكن الفصائل الفلسطنينية من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية.

وتابعت: فور حضور قوة الإنقاذ قام مقاتلينا بتفجير عبوة "شواظ" فيها، وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع.