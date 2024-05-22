الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل: اعتراف أيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتى ثماره

فلسطين
فلسطين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن اعتراف أيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره.

وتابع كاتس، في تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن اعتراف أيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية دعم لجهاديي حماس وإيران يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وقال إعلام إسرائيلي إن الخارجية تستدعي سفيرها لدى النرويج وأيرلندا على خلفية قرار الدولتين الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، لأنه يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام.

وأعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، عن اعتراف النرويج رسميًا بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 مايو.

كما أعلنت النرويج عن استعدادها لاعتقال نتنياهو حال زارها مع صدور مذكرة محكمة العدل الدولية.

بينما ستعلن الحكومة الأيرلندية عن الاعتراف بدولة فلسطينية اليوم الأربعاء.

وكانت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

ايرلندا النرويج فلسطين إسرائيل حماس إيران

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